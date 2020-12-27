公元79年義大利維蘇威火山爆發，讓龐貝城被覆蓋在火山灰之下，居住在此的居民和文物也被永久定格。近日考古學團隊在龐貝城遺址有了新發現，一間販賣熱食的「小吃店」出土，因此揭露了2000年前羅馬平民喜愛的美食。

這是龐貝遺址第一次挖出賣熱食的快餐店。(影片來源/YouTube/Global News)

根據《每日郵報》報導，龐貝考古公園的負責人馬西莫（Massimo Osanna）透露，過去在龐貝遺址中至少挖出了80間類似的快餐餐廳，顯示出古羅馬城市居民偏好「外食」的習慣，不過像這樣販售「熱食」的小吃店卻是第一次見。

在這間餐廳中有一個多面櫃台，每一面都被畫上了鮮豔的壁畫，至今仍保存地相當完整，其中包含2隻倒躺的綠頭鴨和1隻公雞、女神騎著馬和魚共遊、1隻被皮帶牽住的黑狗等，這些壁畫被證實部分和店內提供的飲食有關，可能有著廣告宣傳的效用。

考古學家證實，櫃檯上有部分壁畫和店內所販售的飲食有關。(圖/路透)

而櫃檯上的容器中還留有當時販售的熱食，包含鴨骨頭的碎片、山羊、豬、魚以及蝸牛的遺骸；在葡萄酒容器的底部則發現了少量被壓碎的蠶豆，和古代社會喜愛將葡萄酒中加入蠶豆來增添風味的習慣吻合。馬西莫指出，這些食物在當時的平民之間非常受歡迎，但上流社會的菁英就不怎麼會光顧。

報導中還提及，要成為成功的老闆，店面的地理位置相當重要，而小吃店外面就是一個噴泉廣場，附近還有溫泉浴場，是個絕佳的位置。此外，這次也挖出了一些人類遺骸，其中一具遺體倒臥在陶罐旁，似乎是在翻找食物，考古學家推測，這個人不是餐廳內部人員，反而更像是小偷，正好在「犯罪」的時候被永久定格了。