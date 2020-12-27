在吃貨面前食物就是最重要的，連小白兔都不例外！加拿大一戶人家近日目睹了一隻小白兔在雪地中親吻雪人的畫面，正當大家都覺得十分療癒的時候，卻突然發現這隻小白兔竟張開嘴在啃咬雪人用紅蘿蔔做成的鼻子。

小白兔受到紅蘿蔔的誘惑才會跑來雪人面前「享用大餐」。(影片來源/YouTube/Hannah B)

綜合外媒報導，居住在加拿大卡加利郊區的布萊恩特（Sheila Bryant）一家人在自家院子堆了一個小雪人，並用樹枝作為手臂、紅蘿蔔當作雪人的鼻子，沒想到卻因此吸引到一位「稀客」光臨他們家。

從影片中可以看到，小白兔來到雪人面前，先是做出類似「親吻」的動作，沒想到下一秒竟張嘴咬住雪人用紅蘿蔔做成的鼻子，一點點慢慢地啃食著；當時全家人都躲在屋內觀賞這可愛又神奇的一幕，避免驚動到小白兔，最終牠剩下一小截紅蘿蔔就逃跑了，只留下被「毀容」的雪人。

雖然小白兔的行為有些殘忍，但網友們都感到相當療癒，紛紛開玩笑地說：「拍攝者不救（雪人）？」、「如果雪人有戴上口罩，這種悲劇就不會發生了」、「這看起來就像卡通裡的場景，太可愛了～」。

不過事實上，紅蘿蔔並不是家兔或野兔主要的食物來源，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）指出，兔子一般來說不會吃根莖類的蔬菜或水果，因為它們擁有較多的糖分，如果要讓兔子吃紅蘿蔔，也只能給予非常少量，但最好還是不要輕易餵牠們吃紅蘿蔔。