北京故宮又稱紫禁城，是明清兩朝24位皇帝所居住的皇宮，精緻建築和館內豐富的的歷史文物收藏，吸引大批來自世界各地的觀光客前往造訪。但讓人好奇的是，故宮園區明明占地那麼大，為什麼沒有種植任何樹木？背後竟藏有玄機。

故宮占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，為世界上現存規模最大的宮殿型建築。部落客《聚焦人文世界》就在文章中提到，西方古堡和皇宮幾乎都有精緻庭園包圍，金碧輝煌的故宮占地廣大卻反而光禿禿的，最大的原因是因為攸關君王的生命安全。

古代皇帝擁有至高無上的權力，也因此容易招來致命危險，為了保障一國之君和其他皇室家族的生命安全，需要盡量減少危險因素，排除任何可疑人物。如果宮殿中草木太多，將提供刺客或賊人許多藏身之處，就算身邊有侍衛保護還是難防躲在暗處的危機。

此外，古代打雷時都有可能讓一片樹林化為烏有，宮殿的木質建物原本就容易發生火災，如果再有樹木，將會增加釀成大型火災的風險。還有一說是，樹木可能會破壞風水，對龍脈造成不良影響。不過為了提供皇室家族休閒娛樂的優美環境，皇宮內還是會設置專門賞花、品景用的花園宮苑。