各國的建築風格，除了受到歷史文化的影響之外，當地經濟和氣候也是決定因素。一名網友近日就注意到，台灣房屋多半都是平屋頂建築，讓他無法理解，為何在多雨的環境下會有這種現象。文章曝光後引爆話題，有專業網友也跳出來幫大家解惑。

一名網友昨（26）日在PTT發問，表示台灣算是多雨的天氣，但他卻發現很多房子的屋頂都是平的，很多都還要違建，再另外搭成三角形的鐵皮屋頂，讓他忍不住質疑設計者當初的用意是什麼？如果真的平屋頂比較方便，那為什麼一堆鐵皮屋頂違建？

有網友幽默回應，「平的才能加蓋。#中華民國美學」、「因為要蓋游泳池」、「那不是屋頂是地板」、「聖誕老人不用停雪橇?」。其他人則認為原因是「空間比較大，斜的削一半，外國平的會積雪才蓋斜的」、「1.水泥斜屋頂比較不好做，2.空間利用」。

一名建築師則出面解釋「主要還是成本考量啦！其實一戰後全世界很大一部分主流建築都是走現代主義風（台灣到現在也都是主流），一種『形隨機能』的概念，簡單來說就是剛打完戰大家都很窮，就不要花錢做一些無意義的裝飾性物，每個建築物上的造型都是為了『必要』功能而產生，如果平屋頂比較便宜，那幹嘛斜屋頂哩」。