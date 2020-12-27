今年因為疫情的關係，許多人的工作都受到影響，因此格外珍惜任何面試的機會。一名女網友日前參加完面試後，因為太緊張忘記帶走面試官的名片，擔心會有影響，著急的上網求助。有其他公司的人資看到後也透露遇到這種情況的真實感受。

一名女網友25日在論壇Dcard發文，表示日前到一間公司參加面試，過程相當愉快，也有聊到最快上工日期，不料因為太緊張，收東西離開的時候竟忘記帶走面試官給的名片，事後才突然想起來，也不知道該如何補救，只能懊惱直呼「不知道這樣面上的可能性大不大」。

文章曝光後，有部分網友認為是原PO想太多，「應該不至於影響到他們判定你的能力跟是否要採用你吧」、「妳內心戲太多了，基本上沒人會注意妳忘記拿走，另外問最快上工日什麼的也都是例行公事，面試過程愉不愉快也是看面試主管當天心情和忙不忙而定，會不會錄取取決於妳自己的價值」。

但其他人則覺得有婉拒工作邀約的意思，「沒怎樣，算是婉拒的一種表現吧，有拒絕來往的含義」、「沒拿走名片就是：謝謝，不往來，再見」、「我是覺得不拿名片就很像對此次面試沒感覺的意思」。還有人分享慘痛經驗，「我上次也是，懊惱到想哭，最後就沒錄取....因此之後面試就超級小心，都會把名片收好，讓自己不要再犯錯」。對此，其中一名人資則透露，原PO的行為恐怕給公司留下不好的印象，「本身是人資，覺得超沒禮貌」。