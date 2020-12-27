台灣下周將出現「入冬最強寒流」，大陸也預計迎來8年來最冷跨年，有25個省級市的氣溫都將創入冬後新低。遼寧一名男大生近日就發現晾在室外的褲子被凍成了「冰刀」，甚至能將黃瓜切斷，他實測的影片曝光後也成為網路上的熱門話題。

男大聲拿進屋後，突發奇想用「褲刀」切黃瓜，影片曝光後引起當地媒體爭相報導。(影片來源/YouTube/遼寧廣播電視臺官方帳號/如遭刪除請見諒)

根據《沸點新聞》報導，一名就讀遼寧錦州醫科大學的于姓男大生，20日將洗完的衣物晾在室外，準備拿進屋時，發現因為天氣太冷，褲子竟被凍成了「冰刀」。他和同學突發奇想，決定拍攝了一段用「褲刀」切黃瓜的奇葩影片。

于同學事後接受媒體訪問時表示，「當時室外溫度零下14度，我收回褲子要穿上時才發現已經凍住，覺得它凍得挺硬的，剛好寢室裡有根黃瓜，所以就想拍個視頻，感覺挺有意思的。」

影片隨即在網路上引起瘋傳，不少網友看了紛紛笑稱，「黃瓜：有本事讓我也去外面深造幾個小時啊。」、「這是南方人體驗不到的快樂，以後都不用買刀切黃瓜了。這要是打在臉上一定很疼，有點不敢去東北打雪仗了。」、「我懷疑他故意把褲子晾在室外就是為了拍這個視頻」、「等等男生寢室為什麼有黃瓜」、「這集我在柯南裡看過」。