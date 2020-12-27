「孔融讓梨」是大家從小就耳熟能詳的故事，常被用來教育小朋友要懂得禮讓的美德，故事的主人翁孔融，不但是孔子後裔更是天才神童，出眾的文采讓他成為備受世人推崇的文學家，但也因為心高氣傲讓他經常說出驚世駭俗的話語。據說，他就曾經提出「人肉可食」的理論，引起輿論譁然。

晉朝學者楊泉編著的《物理論》中曾紀載，東漢末年有個叫管秋陽的人，與弟弟及其同伴因避戰亂而結伴同行，路上因為沒有糧食，管秋陽就對自己弟弟說：「現在如果不吃你的同伴，我們三人就會一起死。」，於是兄弟倆就一起殺了這個同伴，吃了他的肉，最終成功存活了下來。

此事在當時引起軒然大波，管秋陽兄弟也受到所有人譴責，沒想到孔融竟表示，「三人同行，兩人聰俊，一人底下；飢年無食，謂宜食底下者，譬猶蒸一猩猩、煮一鸚鵡耳。」意思是聰明的人可以把愚蠢的人吃掉，管秋陽兄弟只是愛惜父母賜予的身體罷了，並沒有錯，就像是人類吃動物的肉一樣，是很正常的事。

此外，孔融也曾經提出《父母於子女無恩論》：「父親之於子，當有何親？論其本意，實為情慾發耳。子之於母？亦夏悉為？譬如物寄缻中，出則離矣！」認為父母有孩子只是情慾發洩之後的產物，談不上恩情，女人懷孕就像是東西暫時放在瓦罐裡，倒出來之後就沒有什麼關係了。而孔融最後也因為說話得罪曹操，被「謗訕朝廷」、「不遵朝儀」等罪名誅殺全家。