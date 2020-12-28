█關於年記系列

由報時光與尖端出版聯合企畫，

每個年份挑選30組具有時代感以及代表性的老照片，

邀請當年出生的作者撰文而成的攝影文集，

並收錄具有代表性的老報廣告以及新生事物，

讓那些令人留戀令人懷念的美好時光，

躍然紙上。

█設計概念與裝禎

每一張老照片歷經了數十年時間，能再次展現實屬不易。

這些照片或許是底片翻攝或相紙掃描，

帶有略為泛黃的色彩、斑點或刮痕等歲月痕跡，

卻都真實地記錄了當下那一刻的時空。

以大面積留白並搭配簡潔的設計感，

力求完整展現每張照片的狀態。

內頁採用韓國進口厚磅美術紙，

印刷後每張內頁皆以水光加工保護紙張與畫面。

內書封以厚灰紙版帶出濃厚的復古感，

書衣的設計，圖騰從日常中取材，

並以雙色的撞色視覺感

展現時間與空間各自獨立又互相融合的概念。

【精彩書摘】

我不知哪來的念頭，嘗試在網路上搜尋「五燕合唱團」這些女孩的名字，我選擇名字其中有「燕」的「謝麗燕」做為第一個搜尋，就在這個時候，我發現這張照片如魔鬼一般的細節……，這個細節居然影響了華語歌壇50年。

我深深覺得亞洲的夜市是窺見當地潮流的定位點。

一個藝人是否有影響力，走一趟夜市就會知道，如果夜市放的是你的歌，或是用你的形象做廣告，賣你穿搭的衣服或首飾，你就是真的天王天后。

我在1997年獨自到香港出差的時候，就跑到旺角的女人街，去驗證在香港真正最紅最接地氣的人到底是誰？

我在這條街上，居然聽到的是台灣台語歌王葉啟田的〈愛拼才會贏〉，即便那個攤位掛滿了劉德華、郭富城、鄭秀文的海報，但喇叭裡循環播放的卻是這首台語歌。

〈愛拼才會贏〉居然突破語言限制，在攤位上賣到一片難求，葉啟田相關的所有台語歌排成一列並壓過鄧麗君及香港流行歌手。除了〈愛拼才會贏〉受歡迎之外，〈墓仔埔也敢去〉也在擴音機的最大音量下，響徹旺角。

〈墓仔埔也敢去〉在1964年居然用墓園這個場景唱出了初戀所有複雜的情緒，這56年來，不止歌手伍佰、蔡依林、羅時豐、黃乙玲等多人唱過。〈墓仔埔也敢去〉原曲來自日本作曲人吉田正，歌手橋幸夫演唱〈若是戀愛了〉，當時填上台語歌詞的人到底哪來的靈感？

葉啟田說，填詞的人是挖掘他的恩師郭大誠與郭大誠的妻子。

當我輸入郭大誠的妻子，「謝麗燕」這三個字就跳出來了，而網路上卻完全沒有任何一「謝麗燕」的照片。

我趕快打電話給「報時光」的編輯，他們跟我遍尋過往所有新聞照片的資訊，網路上的資訊不超過五篇，但卻有「五燕合唱團」黑膠重製版的音樂，我徜徉在那些酸甜又帶有動感節奏的旋律以及毫不掩飾情感的歌詞，也有兩三篇寫著郭大誠就是「五燕合唱團」的團長，他曾帶著「五燕合唱團」在東南亞巡迴，但就是沒辦法知道「謝麗燕」到底是照片中的哪一位？

我整晚重聽著各個重唱版本的〈墓仔埔也敢去〉，歌詞情節中不斷冒出的粉紅泡泡，讓我除了驚訝那年代的愛情至今帶來毫無國界的世紀影響力，也因為尋找照片中到底哪一個是「謝麗燕」？讓我對於那年代的伴侶關係，甚至是長久關係，有著追根究柢的探索。

一個女星退居幕後到如此徹底，一定有一個成全的決心吧！

48小時後，編輯發訊息給我，確認照片中的右二就是「謝麗燕」小姐。而我找出了一張郭大誠在1970年的照片，用我電腦中的軟體，將他跟謝麗燕放在一起，我把這張圖發給了編輯，並寫了一個訊息說：「他們真的有夫妻臉！」

妙的是，這之後我們沒有任何人想去打擾這個當事人，但我們都慶幸，從今以後，會因為這張1970沒被忽略的照片，讓我們對於這首歌與愛情關係中彼此的成全，有了更多想像。

(本文摘自《那年我與國父紀念館一起出生》/尖端出版)

【作者簡介】

李鼎

1970年生於台北，台北藝術大學戲劇系畢業，主修編劇。

35歲時被公司一起轉賣，父親在同年變成「 漸凍人 」。父親過世的那天，他的戶頭只剩3000元。那天之後，李鼎給了自己有生以來第一次「自己規畫」的旅行—去找一碗小時候與父親喝過的金針湯。

這場旅行，沉澱成一本攝影文字創作《到不了的地方，就用食物吧》，並於2014年拍成電影。

開始以作家、導演的身份工作的李鼎，往來於世界各地。文章〈為一本書留一

種味道〉收錄於國小國語課本第一課教材，2018年一口氣推出《憨嘉》《烏鴉燒》《大崎下》三部影視作品，陸續入圍台北電影節、紐約電視節等影展競

賽，連續拿下最佳導演、最佳編劇、最佳劇情片、最佳音樂等22個獎座。

目前生活上是兩隻流浪狗與兩隻流浪貓的爸爸，並熱愛旅行。