不少父母平時工作繁忙，就會在家裡裝上監視器來觀察孩子的一舉一動。大陸安徽一對父母因為常在外地工作，所以將1歲的女兒交給老家的奶奶照顧，平常透過監視器鏡頭和女兒互動，某天夫妻倆打開監視器，沒想到竟聽到女兒不斷喊著一句話，讓他們相當心疼，立刻開車連夜趕回家。

根據陸媒報導，常先生的老家位在安徽安慶，但自己和妻子卻經常會到外地工作，沒辦法常常待在才1歲的女兒身邊，只好將她交給奶奶照顧，並在家中裝設監視器，讓夫妻倆隨時可以看看孩子，有空的時候還會透過鏡頭和女兒聊聊天，以彌補自己無法陪伴在身旁的時間。

只不過時間久了，年紀還小的女兒似乎誤會父母都在監視器鏡頭裡面，某天她站在屋外，就開始對著鏡頭不斷喊著：「爸爸，回家！」，叫了一陣子後都沒有收到回應，又改口喊道：「媽媽，你回來」，常先生事後看到畫面難過地忍不住落淚，也承諾今年一定會盡早回家陪伴女兒。

沒想到，這段影片曝光後在網路上爆紅，常先生的老闆看見後也於心不忍，特地放他幾天假，夫妻倆開心地立刻連夜開車9小時回家，常先生透露，剛到家的時候女兒還有些怕生，但不久後就敞開心房，還把自己最喜歡的零食拿給爸爸媽媽一起分享。