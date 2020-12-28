在不少保守的偏鄉地區仍有著「重男輕女」的觀念。大陸四川一名劉姓男子和妻子為了生男孩，在十幾年的時間裡一連生下8胎，終於順利求得兒子，然而在10年後，劉男卻收到了高達266萬3040元人民幣（約新台幣1145萬）的天價罰單，讓家境本就不富裕的他相當崩潰。

根據《界面新聞》報導，劉男居住在四川安岳的農業鄉鎮，在當地流行「重男輕女」的觀念，為了生下男孩，劉男和前妻在1990年代到2009年陸續成為了7個小孩的父母，其中第6胎就是男生，但由於夫妻倆經濟狀況不佳，因此將第7胎女兒送養，接著又在2010年4月迎來了第8胎，也就是家中的第2個兒子，這場「性別賭注」才終於停止。

孩子人數眾多，撫養費用自然也非常驚人，劉男後來學習開挖土機後家中的經濟狀況才有好轉，但卻仍無力繳納社會撫養費，當地計生辦負責人透露，徵收社會撫養費需遵守嚴格程序，過去也有調查過劉男，但他一直不願配合，再加上當地淹過幾次大水，劉男「超生」的資料損壞，才遲遲沒有向他徵收。

安岳縣衛健局在2019年3月依規定，對劉男和前妻所生下倒數3胎分別作出《社會撫養費徵收決定書》，其中第6孩、第7孩和第8孩合計徵收高達266萬3040元人民幣，這個驚人的天價罰單讓劉男感到崩潰，「20多萬對我來說都算是天文數字了」。

不過，安岳縣衛健局政策法規股負責人近日透露，之前做出的徵收決定被法院裁定適用法律錯誤，目前三份徵收決定書都已經撤銷，之後將依照新修訂的《四川省人口與計畫生育條例》，重新做出徵收決定。