英國近日出現新冠肺炎（COVID-19）新變種病毒，各國為此對英國實施禁航令防堵病毒，其中瑞士也要求12月14日後入境的英國旅客，必須追溯隔離10天，沒想到政令宣布後，滑雪勝地韋比爾有多達200名的英國觀光客摸黑落跑，其中多數人甚至只隔離1天而已。

根據《週日報》（SonntagsZeitung）報導，位於瓦萊州巴涅市（Bagnes）的韋比爾（Verbier），每到冬季就吸引許多遊客朝聖滑雪，其中20%為英國人，因此又被稱作「小倫敦」（Little London），由於瑞士當局於21日宣布，14日以後從英國入境的旅客，必須從抵達當天開始計算自我隔離10天，影響420名左右至韋比爾過耶誕假期的英籍遊客。

豈料政令發布後，其中多達200名英籍旅客摸黑落跑，巴涅市發言人桑多茲（Jean-Marc Sandoz）表示，「許多遊客留下來隔離檢疫一天，之後就趁夜晚摸黑離開」，更透露這是他們社區經歷過最糟的一週，「我們不能怪他們。在多數情況下，隔離難以堅持下去，你想像一下，4個人待在20平方公尺的旅館房間裡」。

而旅宿業者起初並不知道旅客離開，之後發現旅客不接電話，或放在門外的餐點並未被動過，他們才發現人跑了，目前只剩10人左右仍在接受隔離，多數人不是已先行離去，就是隔離期滿了，由於瑞士於20日就斷了與英國航班往來，因此官方一開始不清楚旅客去向，直到部分民眾致電詢問旅店，是否須支付最初預定天數的住宿費用，行蹤才因此曝光。