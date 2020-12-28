臺北市立動物園的長頸鹿「小麥」，於昨(27)日生下第2胎，而寶寶出生後，「小麥」便趕緊將胎衣咬開，期間不斷舔舐寶寶的頭部，而產仔影片今日曝光，只見「小麥」守護著孩子，始終不願離開牠的身邊，直到保育員誘食「小麥」，才成功將牠們分開。

動物園新生兒潮〜長頸鹿寶寶報到！(影片來源/youtube/臺北市立動物園提供)

長頸鹿「小麥」懷孕14個月，終於在昨(27)日8點46分，順利生下一隻雌性寶寶，照養團隊也推估預產期將近，提前將準媽媽隔離到室內待產，依照過去的經驗，長頸鹿媽媽生產時，只要見到胎兒的頭部和前腿時，就有6至7成的把握能順產，再加上這是牠的第二胎，因此生產過程比預期的迅速。

不過在2018年，「小麥」的第一胎胎寶寶「麥照」似左前趾關節變形，導致牠出生後，一直難以站立，所幸經治療和人工哺育後，才漸漸恢復健康並平安長大，因此第二胎的健康狀況，也讓照養團隊格外注意，期間獸醫師和保育員一直守在外圍觀察，寶寶在9點55分終於靠自己的力量站了起來，這也才讓照養團隊安心。

寶寶一墜落到地上後，長頸鹿「小麥」趕緊上前咬破胎衣。(圖/臺北市立動物園提供)

臺北市立動物園也釋出生產影片，只見寶寶一落地後，「小麥」馬上幫忙咬破胎衣，並舔舐新生寶寶的頭部、清理鼻端黏液，保持呼吸道暢通，寶寶在媽媽「小麥」的引導下順利喝乳，而「小麥」期間一直守在孩子身邊，讓寶寶待在牠的身體下方，不過為了檢查新生兒的健康狀況，保育員以誘食的方式，將「小麥」引誘到隔壁，才成功讓母女倆分開。