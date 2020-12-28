近日大陸內蒙古自治區溫度驟降，先前呼倫貝爾低溫更出現攝氏零下43.6度的極寒氣溫。上周一名牧民開車經過一片雪地時，就發現有「7顆頭」埋雪堆中傻傻盯著他看，嚇得趕緊拿鐵撬挖開，這才發現是7隻活生生的綿羊，幸好身上的羊毛夠保暖，才讓牠們全都活了下來。

根據陸媒《梨視頻》報導，30歲的內蒙古牧民兵巴，在22日從烏蘭察布市四子王旗開車前往腦木根蘇木，準備拜訪朋友，沒想到路上竟看到一片雪地中冒出「7顆腦袋」。他和友人下車查看之後發現是7隻被積雪掩埋的活羊，趕緊拿鐵鍬搶救。

7隻綿羊被救出時都凍壞了，全身發抖且無法走動，兵巴推測牠們被埋了一天一夜，應該是跟主人走散，又碰上暴風雪才會被困在這裡。他隨即也通報當地官員，幫忙尋找是否有牧民的羊走失。兵巴強調，自己同樣身為牧羊人，看到羊的第一時間就決定要救牠們，他表示，「我自己也是養羊的人，對動物都有感情」。

影片曝光後也掀起大陸網友討論，紛紛留言，「足以證明，羊毛是真的保暖啊！這麼大的雪，這些羊竟然都沒事。」、「這應該是羊毛衫保暖最好的廣告。」、「眼睛真好，白色的羊混在白色的雪堆中，我開車經過根本不會發現。」、「我們地裡挖個土豆，洋芋，馬鈴薯，內蒙直接挖羊」。