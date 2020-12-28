出門在外要隨時注意安全！一名女網友日前帶小孩到知名傢俱賣場附設的餐廳用餐，沒想到正準備將餐點拿起來的時候，竟突然被一旁的陌生男子搶走，並馬上開吃，讓店員和原PO都當場傻眼，事後忍不住將這荒謬的事蹟PO上網分享，引發眾怒。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她昨（27）日帶小孩到IKEA的餐廳點了一份火雞香腸和烤培雞，等到店員準備好並示意她可以取餐時，竟突然冒出一名陌生男子，快速搶走她的餐點，還馬上開吃，讓原PO傻眼質問店員，「這個餐點是我的吧？！那個先生直接把我的雞拿去吃了耶？！」

女網友也補充，當時她手邊有一個邊桌，還要牽一個3歲小孩，根本無法追上去理論，等她安頓好一回頭，該名詭異男子早就已經不見，最後雖然好心店員默默補了餐點給她，還是讓她生氣直呼「不知道哪裡冒出來的，感覺就是在看時機下手，想都沒想過這種事情居然會發生在我身上！」

好在食物被搶走後，店員又補了餐點給她。(圖翻攝自FB/爆怨公社)

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛憤怒留言「太扯了吧，感覺是慣犯」、「就當作餵狗吧」、 「以為試吃嗎？傻眼」、「我會直接抱起小孩然後大喊：有小偷！幫我抓住他！」、「現在真的什麼不要臉的人都有」、「如果是我，我會大喊，因為食物被搶，絕對翻臉」。