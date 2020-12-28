老虎被人稱為「百獸之王」，幾乎所有動物都怕牠們，但牠們剛出生時，膽子可是非常小的。韓國一間動物園，日前誕生3隻小老虎，期間借住進狐獴(meerkat)的房間，沒想到狐獴發現後非常不滿，開始出手爆打小老虎們，嚇得牠們到處逃竄，還被逼到在角落發抖。

Youtube頻道「SBS TV동물농장x애니멀봐」分享的影片中，三隻小奶虎出生後，因各種原因被安置在狐獴Kku-Kku的房間內，起初小老虎開心的在房間玩，狐獴隨後出現，發現房內被其他動物闖入，甚至還躺在牠的木頭床上，讓牠感到非常不滿，開始對3隻小老虎發動攻擊。

狐獴先是用前腳打小老虎，試圖驅趕對方，豈料小老虎完全沒有要走開的意思，氣得狂咬牠們的尾巴，而小老虎被嚇到後，趕緊跳出木床，但狐獴並沒有想放過牠們，反而追著其中一隻狂吼，而小老虎趕緊退到牆邊，試圖躲在角落，但狐獴不斷的威嚇，小奶虎還被嚇到站了起來，模樣非常可愛。

之後另外一隻猩猩寶寶又溜了進來，膽小的老虎們再次被嚇壞，而保育員擔心牠們的心情因此受到影響，或變得懦弱而抑鬱寡歡，之後幫忙準備生雞肉配特殊肉粉，以食物激發牠們潛藏的獸性，不僅如此，也在房間內擺放狐獴娃娃，讓牠們學習不害怕狐獴，所幸在保育員的教導下，牠們也漸漸恢復自信，敢隔著玻璃窗對其他動物嘶吼。