台灣有許多民俗禁忌，像是不能用手指月亮、晚上不能曬衣服等等。其中，「不能用紅筆寫自己的名字」的傳說更是大家從小聽到大的事情，知名歷史老師兼作家陳啟鵬日前就在臉書揭曉其背後的驚悚典故。

陳啟鵬表示，古代判官在判人死刑的時候，會用雞血在認罪文件寫上罪犯的名字，後來演變為用紅字書寫，最後不僅死刑犯名字要用紅字書寫，連衙門紀錄罪犯名字時也用紅筆，於是紅筆就漸漸與死刑犯或罪犯的名字畫上等號，也是不吉利的象徵。

還有說法是古代皇帝批閱奏摺的時候，習慣用紅色的筆，如果和皇帝使用相同顏色將等同於挑戰天子的權威，所以平民百姓們自然都不敢用。而民間也盛傳閻羅王都是用紅色的筆來勾畫生死簿，因此留下用紅筆寫名字將會讓鬼差誤會，提前將魂魄勾走的驚悚傳說。

除此之外，民間有「丹書不祥」之說，用紅筆寫信會被視為絕交信，用來寫別人名字也有詛咒別人去死的意思。陳啟鵬最後也補充，「不能用紅筆寫字」的緣由，其實就是古人害怕觸犯法條或是擔心不吉利，隨著時間沿傳下來之後，就逐漸變成民間約定俗成的禁忌了。