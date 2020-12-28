狗擁有母愛的本能，雖然牠們智商不如我們，但愛孩子的程度，絕不亞於人類。韓國一戶人家飼養了一隻白狗，但詭異的是，近日牠卻愛在院子裡挖洞，而且堅持躲在裡面不出來，儘管洞曾被主人補起來，但牠仍會想盡辦法再挖洞，這讓主人非常困惑，直到看進洞內後，才知道超暖真相。

Youtub頻道《Kritter Klub》在影片中表示，一戶人家養了母狗耶比(Yebby)，主人透露，「從3、4周之前牠就開始挖洞，原以為牠是在玩，由於地面被挖後，看起來非常醜，因此我們就會把洞補回去」，沒想到耶比並未放棄，會再把洞挖回來，而且一次還挖兩個，形成一個宛如隧道的空間。

主人提到，耶比挖好洞後，就會待在裡面3、4天不肯出來，期間曾阻止過耶比，但牠仍堅持繼續挖，以為愛犬發生異常，因此便請獸醫師來查看，進一步觀察後，才發現洞裡竟藏著7隻幼犬，為了檢查小狗們的健康狀況，因此便將牠們拉了出來，經過檢查後，牠們身體都非常健康，獸醫師也讚嘆，耶比把孩子照顧得很好。

待獸醫師檢查完畢後，耶比又再將寶寶叼回洞內，主人表示，耶比生下第一胎後，由於他們沒有再養另一隻狗的意願，因此就將小狗送給別人飼養，而耶比得知後，就表現出難過且寂寞的神情，而這次順利生下7隻寶寶後，也喚醒牠的母性本能，為了保護孩子，因此便將寶寶藏到洞裡。

而且耶比會躲進洞裡，僅露出一顆頭，似乎不想讓他人進來打擾，主人得知真相後，也感到非常不忍，因此在洞上面搭建遮雨棚，讓愛犬一家8口不必再淋雨，目前他們也沒有送養幼犬的打算，耶比似乎也感受到，才安心的走了出來，讓主人撫摸牠的孩子。