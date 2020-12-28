日前南臺灣驚現巨大綠鬣蜥，站在路邊「曬日光浴」，由於身形非常巨大，因此嚇壞一票人，豈料近日有民眾在烏山頭水庫風景區，也抓到一隻黃橘色的綠鬣蜥，而且身形比先前出現的更大一隻，讓不少網友驚呼「這是恐龍等級的啊」。

一名網友將照片分享至粉專《台南爆料公社》，表示他近日在烏山頭水庫附近，抓到了一隻巨無霸綠鬣蜥，而且身形非常的大，讓他相當傻眼，無奈的表示「台南這個也蠻大隻...，看來氾濫嚴重，請大家不要再亂棄養了」。

由於此次抓到的綠鬣蜥更大一隻，不少網友驚呼「馴龍高手...」、「天呀！看到這一隻那麽大，就知道沒天敵的恐怖，幸好有你，不然牠的子孫會更多」、「好粗！可以養起來遛酷斯拉」、「烏山頭水庫也有？好恐怖」、「基本上中部南部全部淪陷，我工作地方周遭幾乎都是」。

綠鬣蜥又名美洲鬣蜥，頭尾全長可達1至2公尺，壽命長達10年以上，每胎可產24至45顆卵，主要分布於中美洲的墨西哥至巴拉圭間、南美洲、加勒比海等地區，早期台灣業者引進作為寵物，但由於牠們外觀不討喜，而且體型過於龐大，之後被隨意棄養，導致沒有天敵的牠們迅速繁殖，造成台灣農損、生態平衡被破壞等問題，因此當地政府也開始加強，對綠鬣蜥的移除作業。