武則天是歷史上唯一一位得到正史承認的女皇帝，她在封建思想的重壓下，不但打破女人長久以來被三從四德和宗教禮儀的束縛，更開啟許多先例。而這樣一位奇女子，竟然在只是官女子身分的時候就創下一個無人能及的紀錄。

根據《舊唐書》記載，武則天14歲時因為驚人的美貌和聰明伶俐的腦袋聞名百里，被唐太宗召進宮內當官女子。但由於後宮美女眾多，所以一開始武則天並沒有受到唐太宗的重視，一直苦苦等不到侍寢的機會。

幾年之後，唐太宗終於宣武則天侍寢，她也立刻梳妝打扮，開心的在寢宮等待，準備向唐太宗呈現自己最嫵媚動人的一面。當晚正逢夏季，又是雷雨天，唐太宗進入寢宮沒多久，就有一道巨雷擊中屋脊，大殿上的屋樑瞬間被劈斷，當場將所有人都嚇了一大跳。

而武則天反應過來的第一個動作就是保護唐太宗，將他緊緊護在自己身後，讓唐太宗非常感動，也很欽佩她的勇氣，因此破天荒將武則天封為才人，賜號媚娘，讓武則天除了是第一位女皇帝，也是歷史上唯一一位還沒有侍寢，就獲得冊封的後宮嬪妃。