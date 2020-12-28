玻利維亞足球甲級聯賽，是玻利維亞最高級別的足球聯賽，24日的賽事中，竟闖入「不速之客」，一隻狗狗突然咬著一隻足球鞋闖入球場，還令比賽暫停3分鐘。但狗狗似乎不滿意被「給紅牌」，開始在草地上賣萌耍賴，讓球員們又好氣又好笑。

狗狗不滿被判離場，竟躺地賣萌耍賴，讓球員哭笑不得。(影片來源/YouTube/Fyneskills/如遭刪除請見諒)

根據《BBC》報導，24日的玻利維亞甲級足球聯賽，由「最強者足球俱樂部」（The Strongest）在主場對上「國民普托斯體育會」（Nacional Potosi）。沒想到比賽開始1小時後，突然有一隻灰白色的狗狗咬著場邊偷來的足球鞋闖進場，和球員一起在草地上奔馳，連播報員都忍不住笑場。

狗狗進場後開心的趴在草地上啃咬足球鞋，完全沒有要離開的意思，讓比賽被迫暫停約3分鐘，裁判和最強者足球俱樂部的球員都紛紛上前「勸說」。狗狗發現自己被驅趕後，竟開始耍賴賣萌，不停躺在草地上翻肚示好，球員要將牠扶起時，還出死命掙扎，最後被強制抱離退場，臉上還露出不甘心的無辜神情。

影片曝光後掀起熱議，不少網友笑稱，「笑死！牠是偷走誰的鞋？」、「我會繼續玩狗，所以才沒辦法當職業選手」、「怎麼有辦法專心啦！」、「我如果是選手，我會收編」、「逼狗離開應該要給紅牌」。