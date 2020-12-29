寵物經常做出一些很無厘頭的事情，讓主人們感到哭笑不得。日本一名飼主日前要進入家裡某個房間時，突然驚見裡面休息的愛寵們竟圍趴在墊子上，正中間還有一隻柯基仰躺著，就像是在進行「活狗獻祭」一樣，讓她嚇得立刻關門逃跑。

飼主第二次大膽開門闖入「儀式」現場，只見被當成「祭品」的柯基睡得非常香甜。(影片來源/YouTube/an_i_moto)

這名飼主「mu-chi」在推特上分享了這段影片，從畫面中可以看到，一隻貓和一隻柯基趴在墊子上休息，但兩隻寵物面對的方向，竟有另一隻柯基仰一動不動地仰躺著，看起來就像是在進行「活狗獻祭」之類的恐怖儀式，飼主見狀嚇了一跳，只好默默再把門關上，暫時遠離這個詭異的房間。

影片曝光後，立刻吸引大批網友前來觀看，截至目前為止已經有超過380萬的觀看次數，大家都覺得這個畫面相當可愛，紛紛留言：「仰躺著的那隻柯基是犧牲品嗎？」、「肯定是在召喚什麼東西」、「貓咪的尾巴還不斷擺動，太吸引注意力了」、「請問該去哪裡申請才可以參加這個儀式」、「奇怪的氛圍，但好療癒喔～」。

飼主事後接受採訪時透露，兩隻先養的柯基兄妹脾氣非常溫和，就算貓咪把食物吃掉了牠們也不會生氣，之後才又再養了貓咪，可能是三隻寵物相處久了，彼此的習慣和特性也越來越類似，像是貓咪就把自己當成狗狗，還喜歡和柯基兄妹一起趴在地毯上休息。