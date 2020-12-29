最勵志的章魚非牠莫屬！最近在網路上流傳著一段影片，引起網友熱議，一名大陸民眾前往超市購物，卻在經過水產區時，目睹一隻章魚的「逃脫過程」，牠從原本的隔間翻牆，跑到了另外一個隔間，而牠的身價也隨著牠的這個舉動瞬間翻倍上漲！

根據陸媒報導，有網友日前到位於江蘇連雲港的超市中購物，經過水產區域時，突然發現有一隻章魚在努力爬過透明隔板，從影片中可以看到，牠一蹬自己的「8條腿」，立刻就從原本的地方成功「越獄」到隔壁。

網友仔細看了一下每個隔間的標價，發現章魚的這個舉動，竟瞬間讓牠的身價從每斤13.58人民幣（約新台幣58元），上升到了每斤39.98人民幣（約新台幣172元），足足漲了一倍之多。

影片曝光之後，網友們都笑稱這隻章魚「非常勵志」，紛紛留言：「牠能改變身價，但改變不了命運」、「憑實力漲身價」、「一隻海鮮都這樣提升身價，我們還有什麼理由不努力」、「章魚都比我有上進心」、「橫豎都是死，那為何不死的更有價值一點呢」、「章魚：提高身價還得靠自己！」。