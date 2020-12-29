自努爾哈赤開國，到宣統帝溥儀退位，大清王朝一共經歷了276個春秋，共歷12帝。但是少有人知道，清朝還有一位皇帝，在位僅僅3天就被慈禧給廢掉，甚至沒被寫入史冊，他就是「保慶帝」愛新覺羅·溥儁。

1895年，甲午戰爭慘敗的大清王朝被迫簽訂了喪權辱國的《馬關條約》，面對帝國主義亡國滅種的威脅，一些有志之士開始了救亡圖存的活動，康有為、梁啓超等人上書光緒皇帝，請求變法救國。1898年6月11日，光緒皇帝頒布「明定國是」詔書，史稱「戊戌變法」。

不過這場變法在一開始就觸動了以慈禧為首的守舊派利益，慈禧開始處處掣肘光緒帝的行動，維新派經歷3次宮廷政變全部失敗，康有為、梁啓超逃亡海外，光緒帝更是被慈禧軟禁在瀛台。

為了永絕後患，慈禧太后開始獨攬朝政，並與心腹榮祿商議廢掉光緒帝，改立15歲的愛新覺羅·溥儁為傀儡皇帝，年號保慶。現代研究學者認為，溥儁因年幼、未成年，不影響慈禧太后再度攝政的正當性，成為最優人選。

不過溥儁的皇位還沒坐穩，就遭到了各國公使的反對，因為溥儁的父親載漪是主戰派，也是清朝王公大臣中極少數支持義和團者之一，而當時的義和團和帝國列強關係勢同水火，列強們擔心一旦溥儁登上皇位，載漪便順理成章掌握了皇權。

最後慈禧迫於各種壓力，不得不做出了妥協，3天後便以各國公使有異議為由，將「保慶帝」溥儁拉下龍椅。