在古代許多皇宮貴族都不會讓生母親自哺乳，而是另外聘請「乳娘」來餵養孩子，因此很多乳娘和乳子間的關係比親生母親還要深厚，但卻也造成不少問題。明熹宗的乳娘「客氏」妖豔美麗，每天都會準備「龍卵」替皇帝補身體，甚至還有謠言說她勾引皇帝，兩人關係並不簡單。

客氏名印月，原本是河北定興的農婦，在產下一子一女後，於18歲被選入宮做為明熹宗朱由校的乳娘，待熹宗即位後不久就封客氏為「奉聖夫人」；熹宗對客氏相當依賴，因此客氏每天清晨就要到乾清宮中服侍熹宗，直到深夜才返回自己的寢宮。

據史料記載，客氏長相十分妖豔美麗，就連到了40多歲，看起來也像是年輕小姑娘一樣，為了永久保持自己的青春，客氏平常會挑幾個年輕漂亮的宮女，用她們的唾液來梳理頭髮，藉此秘方來保持她豐沛的髮量以及烏黑的秀髮。

此外，客氏還相當擅長烹飪，熹宗的膳食都必須經由客氏之手，她還常常會煮「龍卵（馬的生殖器）」給熹宗吃，清朝道光年間撰寫《甲申朝事小紀》的抱陽生就認為客氏用乳娘的身分去勾引色誘熹宗，兩人之間可能有肉體關係存在，但這一說法並未有證據能夠證實。

不過客氏的私生活確實相當不檢點，她和宦官魏朝、魏忠賢都有著「對食」的關係，甚至仗恃著自己受寵和魏忠賢勾結，作惡多端、禍亂朝廷，甚至害死了數個曾被熹宗寵幸的後宮嬪妃，手段非常毒辣。最終客氏的下場也很淒慘，在明思宗朱由檢登基後，她就被人在浣衣院給活活打死，也算是罪有應得。