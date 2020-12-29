台灣人愛吃牛，尤其是平價牛排因為CP值高，受到不少民眾青睞。日前就有網友好奇，「吃牛排會把蛋弄爆嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人分享半熟蛋的正確吃法。

原PO日前在網路論壇《Dard》PO文指出，看到有人吃台式牛排都會將隨餐附上的半熟雞蛋弄爛，直接在鐵板上翻攪成炒蛋，讓她不禁好奇「問了一下男友他是弄爆派的，我都是小心翼翼保持完整，不覺得弄爆流到全部都是看起來很不OK嗎！大家都是什麼派？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我會放麵上用破蛋黃，伴著吃」、「把牛排蓋在蛋上，吃完鐵板麵那個蛋的熟度剛剛好」、「牛排上來第一件事，叉子拿起來把蛋翻炒一輪，然後一口麵一口炒蛋，口感No.1」、「半熟蛋黃和麵攪在一起派！再加爆番茄醬根本人間美味」、「想辦法用熟還是比較實在」。

事實上，牛排沾蛋黃食用，不僅能提升口感層次，還能去除油膩，就有內行人直言「牛排的蛋其實不是拿來單吃的，是因為怕牛排肉太乾所以沾蛋吃，才會沒有熟就上桌喔」、「正宗的雞蛋吃法，應該是將牛排切好後，再一邊沾蛋黃液吃，形成一種天然的蛋黃醬」，國外不少民眾也會用來搭配麵包等。