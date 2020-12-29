不只是人類才擁有「喜怒哀樂」，這些情感也普遍存在於其他動物中。德國本月23日發生多處鐵路延誤、停擺的事件，起因是一隻天鵝因為飛到鐵軌上方架高的電纜後死亡，牠的同伴竟難過地留在原地哀悼，最終在警方和消防員的介入下才終於將天鵝移到河邊釋放。

Police & firefighters in Germany were forced to move apparently “mourning” swan that was blocking high-speed railway line.

Swan (pictured) blocking line, causing trains 2b cancelled, after 2nd swan was killed when it flew into overhead line above tracks.💔https://t.co/m5om4S7E4x pic.twitter.com/dq5laTaxyU — Fiona Bateman (@feebateman) December 29, 2020

根據《衛報》報導，事發當時，一隻天鵝不小心飛進富爾達塔爾市（Fuldatal）鐵軌上方的架高電纜後死亡，牠的同伴對這起意外悲痛不已，竟留在附近的鐵路哀悼，當天由卡塞爾市（Kassel）到哥廷根（Göttingen）的路段因此無法通行，不管警方如何引誘，這隻天鵝都不願離開，最終只能無奈暫停通道。

消防人員隨後帶著專業的設備趕往現場，清除了卡在電纜上的死亡天鵝，並將牠和正在哀悼的天鵝同伴都移到富爾達河（Fulda river）釋放；據警方透露，當天至少有20列火車被取消，還有23列火車延後了約50分鐘。

根據英國皇家鳥類保護協會（Royal Society for the Protection of Birds）指出，天鵝會尋找自己的終身伴侶，而從過去的觀察紀錄中也曾發現，天鵝會在逝去的伴侶旁徘徊多時，似乎就是在進行哀悼。