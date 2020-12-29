大隊接力是運動會上的重頭戲，也是不少人的熱血回憶，不過日前就有網友不禁好奇，大隊接力的棒次該怎麼安排比較理想？因為從他有記憶以來，每一個求學階段的考量都不一樣。貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人出面解答，直言棒次不是重點，關鍵在於「接棒」。

原PO今（29日）在PTT「八卦板」以「大隊接力棒次的安排哪個比較理想」為題，PO文指出，國小到五專的求學階段都有參與大隊接力，但棒次安排也各有不同，國小是男女生分開跑，每人200公尺，到了國中就變成了男女混合接力，男生都是跑基數棒次，女生則是偶數棒次，每個人都跑150公尺。

到了五專之後，因為男生少，變成了第1到5棒都是男生跑，後面才是輪到女生，讓他不禁感嘆「國小國中是靠實力去跑大隊接力，五專則是去湊人數，不知道大家是否也和我一樣的看法？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「女前男後」、「強的排在前面，體育老師都有教」、「女生助跑慢，距離短，給男生衝，我們以前都這樣教啦」、「絕對前3棒就要取得50公尺以上的領先，中間順順跑接棒，沒人搶位不會失誤，最後再壓兩個closer（終結者之意）」。

但也有內行人直言，棒次不是重點，關鍵在於「接棒」，「接力就每個人跑的秒數加起來而已，理論上順序應沒有差異」、「理論上只要考慮接棒順不順就好，不過也有人落後就會沒幹勁，或是落後反而能激起鬥志的心理因素啦」、「真要計較，可以一快一慢，以不超出接棒區為前提，快的晚交棒多跑幾公尺，慢的早交棒，接力的重點還是交接棒的訓練，每次交接棒都練到順各差1秒，整隊就差幾秒了」。