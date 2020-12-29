袋鼠絕對是世界上最優秀的「拳擊手」！耶誕節當天，澳洲一戶人家的院子遭到體型巨大的袋鼠闖入，為了保護自己的兒子，爸爸竟親自出面迎戰，沒想到一拳就被KO，不過這隻袋鼠打完人就跑，也算是解除了住家安全的危機。

袋鼠感覺到威脅後用前掌快速攻擊，米歇爾瞬間被推倒在地。(影片來源/FaceBook/news.com.au)

根據外媒報導，米歇爾（Mitchell Robinson）一家人居住在新南威爾斯州（New South Wales）中北部的海岸附近，耶誕節當天，一隻體型巨大的袋鼠闖進他們家的院子裡徘徊了好一陣子，還不斷在地上挖洞，身為父親的米歇爾為了保護兒子的安全，主動走到戶外迎戰。

從影片裡可以看到，米歇爾先是撿起地上的石頭朝陰影處的袋鼠丟去，想藉此把牠驅趕出院子，不過這隻袋鼠似乎感受到威脅，竟站起身、直直朝米歇爾靠近，接著用自己擁有鋒利爪子的前掌攻擊，一把將米歇爾推倒在地，最後一溜煙地逃離了「犯罪現場」；不過幸運的是，米歇爾並沒有因此受傷。

報導稱，自2019年9月開始到今年5月結束的澳洲森林大火之後，有越來越多袋鼠會進入郊區尋找草地和食物，Featherdale野生動物園管理員查德（Chad Staples）指出，袋鼠的前掌上有巨大的爪子，牠們會用來抓捕獵物，袋鼠的後腿還具有強大的踢擊力量，因此呼籲，如果有民眾碰到大型袋鼠，最好的辦法就是不要引起牠們的注意。