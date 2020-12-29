台灣小吃眾多，口味多元，麵食種類應有盡有，不過日前就有一名女網友發現，外送頁面上的餐廳評論被客人怒留2星評價，並建議店家「換掉假意麵」，讓她不禁納悶「真意麵是長怎樣？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人直言「真的有差！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張餐廳評論的截圖頁面，只見一名客人留下2星評價，並寫道「可以建議把意麵換掉嗎？好喝的牛奶鍋燒，搭上那假意麵，口感真的很噁」，讓她不禁錯愕直呼「誰可以告訴我，什麼叫假意麵？那真意麵是長怎樣？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣笑說「虛情假意麵？跟黯然銷魂飯是多年的對頭妳竟然沒吃過？」、「要放感情去煮的意思啦」、「可能妳的意麵被發現沒有真心誠意」。

不過也有內行人解答，「意麵真的有差」、「有些意麵比較貴，是因為含蛋量高，所以比較黃，有些含蛋量少偏白，會比較便宜，泡久了差異性會更大」、「一種是鍋燒意麵，像泡麵那種蓬鬆的。一種是汕頭意麵，白色麵條，細長，有點捲度，吃起來口感彈牙」、「來自鹽水人的困擾，很多人都不知道鹽水意麵，鹽水人出去外面想要點意麵結果都是炸過那種，這就有歧異了」。