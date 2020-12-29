全台至31日跨年當天，各地氣溫將一路下滑，而高緯度地區也已下雪。日本有一名貓咪飼主，日前分享愛貓的超糗照片，由於愛貓非常喜歡外出趴趴走，就算屋外下雪也不例外，豈料日前牠又想跑出去玩時，卻被地上的雪凍得秒反悔，超糗的模樣讓人看得哭笑不得。

飼主@koyuki_202將照片上傳至推特，表示愛貓平時喜歡白天時離家，在附近探險，豈料近日屋外下起大雪，由於不知道屋外氣溫低，固執的愛貓仍堅持要外出，讓主人非常無奈，豈料牠一踏出去後，當腳踩在雪地上時，愛貓就冷得受不了，馬上收回自己的肉球。

照片中，可見一個貓咪腳掌印，而愛貓則繼續待在原地，癡癡的看著屋外，儘管很想跑出去玩，但牠完全沒有再踏出第二步的勇氣，飼主笑著寫下「因為太冷，我踏一步就放棄了」，而照片曝光後，由於愛貓秒孬的模樣非常可愛，PO文獲得110萬人按讚。

還有人分享類似照片，主角不只有貓還有狗，指寵物能踏出第二步，就已經非常勇敢了，不少網友笑著說「今天的散步夠了，我要吃罐罐」、「貓：我的一小步，就是往暖爐的一大步」、「曾經是勇者的一步」、「嘴上雖然很堅持，但身體可是很誠實」。