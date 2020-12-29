近日天氣轉涼，熱騰騰的火鍋既暖身又暖胃。一名網友曾聽長輩說，火鍋或熱湯如果當餐沒有吃完，需要再煮滾一次放涼才能冰進冰箱，讓他十分好奇這樣的說法究竟有沒有根據？文章引起網友討論，也釣出一名營養系學生幫大家解惑。

一名網友在論壇《Mobile01》發文，表示經常聽老人家說，火鍋放到冰箱前要再次煮沸，而且過程中絕對不能翻攪，完成後放到涼才能放進冰箱裡，讓他好奇直呼，「以上這些觀念是正確的嗎？有沒有什麼科學根據？」

文章曝光後引起熱議，贊同的人表示，「一般湯類跟火鍋都含有水跟油，有含水就能讓細菌孳生，如果不在放冰箱前煮滾，很容易再加熱就是餿掉的味道」、「沒錯，滾了熄火後就不要翻動，稍微涼了就可以進入冰箱，以前打工的餐廳都這樣處理，哪一家都一樣，師傅交代的」、「我媽媽有跟我說主要是殺菌」。但也有人認為，「火鍋不是本來就煮過了？除非你家裡跟冰箱都是無菌環境，不然這樣還有用嗎」、「浪費能源而已，如果老人之說法成立，那所有剩菜剩飯果汁汽水，都要煮到滾再放涼才能進冰箱。」

對此，一名營養系的網友就出面專業解釋1. 煮滾是為了殺死絕大多數的微生物達到殺菌的效果，不要翻攪是為了阻絕餐具空氣裝微生物的侵入，所以煮沸後要記得先蓋鍋蓋再熄火，而放涼則是基於冰箱製冷功率的限制，如果熱的直接進去會導致冰箱內部溫度立即升高，提高製冷機制的負荷，也會增加讓冰箱內其他食材和食品變質的機率。

就算冰箱是有急速降溫室的機種，他也建議多少冷卻下來再放進去，因為相對溫差的差距越大，鍋子（尤其是鍋蓋本體或蓋子與鍋身之間的縫隙）越容易因冷縮熱脹而變形，氣密性也有可能下降。他也補充，隔水降溫就是一個方便又快速的好方法。