獵豹奔跑速度是陸地上最快的，可說是動物界的法拉利，對於其他動物而言，看到牠們肯定會躲得遠遠的，儘管獵豹媽媽個性兇悍，面對牠們的孩子時，也經常被搞到很頭痛。國外一對夫妻先前至南非卡格拉格帝跨境公園旅遊，期間拍下獵豹媽媽被惹毛，飛踢孩子的畫面，讓人直呼很有趣。

綜合陸媒報導，業餘攝影師Ilza de Wet及丈夫先前至南非旅遊，期間在卡格拉格帝跨境公園(Kgalagadi Transfrontier Park)草原上，發現了一隻母獵豹與牠的兩隻孩子，當時獵豹幼崽與媽媽正在玩耍，豈料母獵豹一個失控，直接一腳踢向孩子，而獵豹幼崽瞬間被拋飛，落地時甚至差點撞到另一個。

由於畫面非常難得，母獵豹飛踢的模樣，好像在演功夫片一樣，Ilza de Wet也趕緊將此畫面拍攝下來，不少網友驚呼「獵豹媽媽果然不是好惹的」、「之前看過獅子寶寶把爸媽惹毛，但卻都始終不願動手，沒想到獵豹這麼狠啊！實在是太好笑了」。

卡格拉格帝跨境公園是南非大型野生生物保護區，橫跨於南非和波札那的邊界，公園大部分位於南喀拉哈里沙漠內，地形包括紅沙丘、少量樹木及植被，還有諾索布河和澳柏河乾涸河床，公園內擁有黑鬃毛喀拉哈里獅子、獵豹、鬣狗、黑尾牛羚，及禿鷹、蛇鷲等，鳥類多達200種，野生動物種類多元。