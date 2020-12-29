從古至今，醫生都是很受尊重的職業，也因經常救人性命被稱作活神仙。但在古代朝鮮竟出現一群特殊的女醫官，除了幫病人看病的本業之外，每天竟然還需要完成一項變態的任務，讓她們得到「醫妓」的稱謂。

明太祖朱元璋和周邊高麗國關係良好，賜名朝鮮國，朝鮮也因為受到儒家禮教和封建制度的影響，同樣有著男尊女卑的傳統觀念，女人平常不會輕易出門，也絕對不可和男人有所接觸。但因為當時幾乎都是男醫生，女子如果生病或是受傷，很容易因為缺乏治療而喪命，皇宮中的女子亦是如此。

為解決這個狀況，朝鮮開始招收聰明女童學習醫術，主要培養來保護皇親貴族中的女性，此做法也獲得很好的成效，讓女醫官的地位得到提升，不料，待朝鮮王朝第10代君主燕山君李㦕登基後，醫女制度竟然瞬間變調。

燕山君將女醫官全都視為自己的玩物，命她們穿著暴露的衣物在宮中陪他尋歡作樂，最後甚至要求她們晚上要侍寢，並稱她們為「醫妓」。雖然燕山君不久後因為作惡多端被大臣逼退位，「醫妓」的制度卻沒有因此停止，反而被後繼者延續下來，還有變本加厲的趨勢。這種風氣也逐漸流傳到民間，讓街頭醫館內的女醫生，除了看病之外也需要陪伴男人。