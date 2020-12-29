娼妓專指提供性服務的女性性工作者，因為工作內容使社會地位低下，經常遭受歧視以及異樣的眼光，在觀念傳統和重視禮節的古代更是如此。沒想到明朝的開國皇帝朱元璋竟然大力提倡賣淫行為，還開設多家國營妓院，究竟背後的原因是什麼呢？

明太祖朱元璋一直以來都是以猛治國，也是歷史少數極力勤政的皇帝，他為了拉動國內經濟成長，刺激消費，竟大力推廣娼妓行業，甚至在秦淮河畔的鬧區開設16間國營性質的妓院，又稱「大院」或「舊院」，且院內工作的女子都是在官府備案過的「正式員工」。

雖然是國營企業，這些妓女服務的對象可不是官員或是貴族，王琦《寓圃雜記》中就記載朱元璋明確下令：「官吏宿娼，罪亞殺人一等；雖遇赦，終身弗敘，其風遂絕。」意思是朝廷命官不能和妓女發生關係，犯者嚴重程度僅次於殺人罪，就算被赦免也會遭到革職，永不錄用。

原來朱元璋的主要消費群是瞄準民間有錢的商人或是市民，除了讓他們玩得開心，還可以讓國庫增加一筆不小的收入。此外，也因為娼妓行業盛行，明朝中後期還開始出現青樓女子的選美大賽，被稱為「花榜」，會品評知名妓女的容貌、氣質、風情、才華。甚至還有專家專門研究娼妓文化，編著成嫖妓指南《嫖經》，指點眠花宿柳的原則、方式、技巧、禁忌等。