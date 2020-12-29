真實版「楊過與小龍女」！大陸四川南充有一對夫妻，60年前因為貧窮沒房子住，因此搬進岩洞裡生活，甚至在洞裡養大了4個孩子，如今丈夫年事已高過世，留下妻子在岩洞中生活，但她仍不願意離開，因為岩洞裡充滿著一家人的回憶。

根據《梨視頻》報導，李素英與梁自付早年生活貧窮，在沒有地方住的情況下，便搬進位於南充的岩洞中，而這一處岩洞在1900年左右時，原本建了一座寺廟，但直到1958年被毀掉，因此這裡就空了出來，夫妻倆便搬進岩洞裡住，陸續生下4個孩子，不過小孩長大成家立業後，也紛紛搬出岩洞。

大兒子梁開憲笑著說「搬來第二年我就出生了」，丈夫梁自付為了讓生活更便利，經過3次改建後，才有了現今的豬舍、廚房及3間臥室等，儘管當地政府日後曾想協助夫妻倆搬出來，但由於他們非常習慣岩洞的生活，因此並沒有搬家的意願，如今梁自付已經過世，妻子對這裡更加不捨。

李素英也表示，住在岩洞裡夏天涼快、冬天暖和，如今他們一家也不住在這裡，但她時常會跑來岩洞裡坐，而梁開憲未來也希望，能將岩洞打造成養老養生基地，夫妻倆的故事曝光後，他們也被網友稱為真實版「楊過與小龍女」。不少網友驚呼「孩子也是在這裡出生的，這也太不可思議了」、「羨慕，過著桃花源一般的生活」、「在岩洞中生存60年，現代山頂洞人」。