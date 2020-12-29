動物園深受民眾喜愛，也是親子活動或情侶約會的好所在。大陸一名男網友發現一間門票只需台幣10元左右的動物園，趁著空閒時間拜訪，沒想到園內的景象竟讓他越看越傻眼，無奈直呼，「沒看過這麼敷衍的動物園」。

姚姓男子發現門票當天只要半價，台幣10元，立刻買票入場。(圖翻攝自微博/我與老公的日常)

大陸一名姚姓男子在微博上發文，表示日前發現一間「森林動物園」，雖然招牌簡陋，但不管是大人或是小孩，門票都只需5元人民幣（約新台幣22元），相當便宜。看到門口貼上紅色告示警告，「動物兇狠，嚴禁靠近、投食」，激起他的好奇心，再加上當天又有門票半價的活動，讓他僅需付2.5元人民幣（約新台幣10元）就能入園，讓他暗爽自己根本賺到了。

沒想到園內只有雞和其他鳥類。(圖翻攝自微博/我與老公的日常)

還想到一入園後卻讓他大失所望，只見籠子裡只有各式各樣的雞，像是火雞、野雞、貴妃雞、珍珠雞等等。更扯的是，寫著「野豬」的籠子裡竟是一隻狗狗，「孔雀」的籠子裡則用一隻鴿子充數，荒唐景象讓姚男傻眼直呼「便宜沒好貨！這根本是史上最敷衍的動物園！」。

孔雀園內竟然只有1隻鴿子。(圖翻攝自微博/我與老公的日常)

文章曝光後笑翻一票網友，紛紛留言，「前面的雞就算了，野豬那個也太過分囉！」、「這是個養雞場吧」、「我現在才知道雞有分這麼多種」、「其實是工讀生穿錯衣服了啦」、「狗：你全家才是豬！！！」、「動物園：不開放提問」、「那個野豬瘦壞了，果然瘦了顏值就高了」。