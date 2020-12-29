為了防止鼠患，不少人會在家裡放黏鼠板，但也容易不小心黏到其他動物。英國皇家防止虐待動物協會日前在倫敦的小巷中，發現了一隻黑白貓，始終窩在地上不肯離開，並不斷發出哀號聲，讓他們感覺不對勁，仔細一看才發現，貓咪竟黏到黏鼠板上，掙扎過程還因此受傷，讓人看得非常心疼。

The RSPCA has urged people to stop using glue traps to catch rodents after a cat sustained "horrific injuries" from them and had to be put down 由 Sky News 發佈於 2020年12月27日 星期日

英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)在推特表示，日前發現一隻黑白貓邁爾斯(Miles)，一直窩在倫敦北部克里克伍德一條小巷中，期間還不斷發出哀號聲，他們靠近一看才發現，邁爾斯被困在黏鼠板上，腿部及身體全被牢牢黏住，由於邁爾斯不斷掙扎，過程中也因此受傷。

邁爾斯的腿不僅有受感染的大片傷口，尾巴也受傷並與後腳黏在一起，部分貓毛也脫落，就連嘴巴也沾到黏膠，協會人員布羅斯特(Nicole Broster)表示，「這一隻可憐的貓，因為害怕而不斷掙扎，導致牠受到更大的痛苦，最後只能用哀號的方式，請求人類幫忙，這也是我處理過最嚴重的黏鼠板事件」。

邁爾斯隨後被送往醫院治療，進行檢查後發現，牠的身體不僅受傷嚴重，期間還可能不小心吃進黏鼠板上的膠，所幸緊急治療後，牠的狀況也逐漸穩定，而RSPCA首席科學官巴頓(Evie Button)呼籲民眾，不要再使用黏鼠板，因為這類陷阱並非捕捉鼠類的最佳方法，甚至還可能因此傷到其他動物，不分青紅皂白的誘捕方式，也會使鳥類、寵物身陷危險中。