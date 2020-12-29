俗稱藍色小藥丸的威而鋼是治療勃起功能障礙的藥物，讓不少男性不再「心有餘而力不足」。沒想到在古代竟有一種仙藥也有類似神效，相傳這顆藥丸不但讓一名老翁身體強健，還和一名人妻偷情並誕下2子。

知名歷史老師陳啟鵬在他的節目「陳啟鵬的顛覆歷史」指出，2300年前有一名女主人因為丈夫長期在外，讓她獨守空閨多年，寂寞難耐的她竟看上家中一名老奴，但總嫌老奴年老力衰，無法滿足她。突然想到她有一帖健體的祖傳祕方，便拿給老奴調配身體。

結果老奴吃了之後果真返老還童，身體變得強壯威猛，還讓女主人一連生下2個孩子。某日女主得知遠行的丈夫即將回來，決定將孩子送給別人養，但一直擔心老奴會讓他們之間的關係曝光，最後狠心將老奴打死，並埋在家中地下。

後來有人發現老奴不見去官府報案，官員循線找到老奴的屍體後，發現老奴骨髓飽滿、骨質堅硬，根本不像他實際年齡，便好奇詢問女主人，女主人才透露是給他吃自家的祖傳秘方，後來秘方流傳出去，就被人稱作「老奴丸」。傳說老奴丸的成分為紫梢花、燈草炭、蛇床子、蓯蓉、菟絲子等等數10種中藥材，後世中醫也認為老奴丸具有保健的效果，但是否能返老還童、長生不老則持保留態度。