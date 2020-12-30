狗狗絕對是人類最忠誠的伙伴！俄羅斯一名10歲男童日前和兄弟姐妹一起玩捉迷藏時，竟被埋伏在一旁的野狼給盯上，他絲毫沒有察覺危險靠近，一旁的愛犬見狀，立刻飛奔撲向野狼，雖然成功保護了心愛的小主人，自己卻因為被咬到身受重傷，最終不幸死亡。

根據《太陽報》報導，事發當時這名10歲男童耶梅利揚（Yemelyan）正在和兄弟姐妹一起玩捉迷藏，從監視器畫面中可以看到，他躲到一處雪堆後，一隻野狼就從角落中出現，並朝著耶梅利揚的方向前進，但他卻絲毫沒有察覺到危險正在靠近。

一旁的傑克羅素㹴犬傑西（Jessie）見到這一幕，立刻飛奔撲向這隻體型比牠還要大的野狼，速度快到在畫面中都看不清牠的身影，隨後傑西就遭到野狼攻擊，發出了淒厲的慘叫聲，耶梅利揚聽到聲音馬上跑回家向父母求救。

隨後，爸爸魯斯蘭（Ruslan）衝到現場，趕走了野狼，這時傑西早已身受重傷，滿身都是鮮血奄奄一息，儘管一家人盡快將牠送往最近的獸醫院，但路途中傑西就在媽媽的懷裡沒了呼吸。

據報導稱，這起事件被認為嚴重威脅到當地小孩的生命安危，因此獵人已獲准可以射殺這隻狼。