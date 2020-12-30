古代不少人都希望透過科舉「當官翻身」，但真正能考取狀元的人卻十分稀少。清代有一名窮書生，僅靠著試卷上的8個字就成功感動光緒帝，讓他從原本的第10名，直接被欽點為狀元！

駱成驤原姓李，自幼喪母，和父親兩人相依為命，但李父不善理財導致家境貧寒，只好無奈將兒子過繼給四川的駱姓夫婦，並改名為駱成驤，所幸他天資聰穎又非常好學，9歲就跟著養父在成都的書院中學習，14歲應州試受到許多官人讚賞，17歲時考中秀才，長大後更在鄉試中奪下舉人。

光緒21年（1895年），駱成驤參加殿試，在策問中提出了整軍練軍、懲治貪官、勵行節儉、興修水利等四項自強之計，文中還寫有「主憂臣勞，主辱臣死」8字，光緒帝閱卷後深受感動，將他由原本的第10名直接欽點為狀元，並授予翰林院修撰一職。

駱成驤就此成為清朝唯一一位四川籍的狀元，而且他一生清廉，就算當官後也依舊過著勤政簡樸的生活，因此有著「布衣狀元」的稱號，曾有人贈送給他4千元，駱成驤竟將這筆錢全數捐出給當時他擔任校長的四川高等學校（今四川大學前身）；此外，駱成驤對四川當地的教育也擁有眾多的付出與貢獻。