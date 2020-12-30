日本不少家庭主婦都會替丈夫和孩子製作愛心便當，不過要是夫妻吵架可能就得餓肚子了。日本一名人夫日前和妻子吵了一架，然而隔天中午一打開便當盒時卻讓他後悔萬分，網友們看到盒中「精緻」的料理全都笑翻了！

這名人夫「@musubito3」昨（29）日在推特分享了一段圖文，他透露自己前一天才和老婆大吵一架，沒想到隔天卻慘遭對方報復，只見照片上的筷子盒被填滿了一條細長的白飯，上面還貼心地撒上黑芝麻和放上一顆梅子，而原本該裝愛心料理的地方卻只斜斜地放入了一雙筷子，讓他實在哭笑不得。

這則推文發布後，立刻引起極大迴響，至今已超過26萬人按讚，網友們看到推主妻子做的「精緻料理」後，全都笑到不行，「原來吵完架還會貼心幫老公瘦身，真是好老婆」、「不錯了啦！還有撒黑芝麻和梅子」、「完全爆笑，這根本是細長版的日之丸便當（白飯+梅子）」、「筷子其實是紅蘿蔔削出來的」、「千萬別惹幫你準備便當的人」。

不過這條推文也釣出了許多有相同經驗的人夫訴苦，紛紛PO出自己的「報復便當」。事實上，日本女性在婚後，大部分都會替丈夫和孩子準備便當，如果夫妻吵架後，怒氣久久未消，許多妻子就會將報復行為體現在便當上面。