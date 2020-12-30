越南一名人夫因為沉浸在照顧寵物魚的樂趣中，忘了去接孩子回家，妻子得知後，竟一氣之下把這條魚放到冰箱裡，讓牠活活凍死，丈夫回到家看見愛寵的悽慘死狀相當崩潰，而這張照片很快就在網路上瘋傳，引起網友熱議。

根據越南媒體報導，當地一名人夫最近有了養魚的興趣，因此非常投入其中，沒想到卻不小心忘記接小孩放學，妻子得知消息後非常生氣，竟把這條魚裝進塑膠袋並丟到冰箱裡；趕去接小孩的人夫回到家後，在魚缸裡找不到愛寵，最後才發現牠早已被活活凍死，讓他相當崩潰。

從照片中可以看見，這條魚瞪著大大的眼睛，毫無生氣，塑膠袋外還貼有一張紙條，妻子寫道：「第一次警告，為了照顧魚竟忘記接小孩」，希望可以透過這種激烈的手段來讓丈夫學到教訓。

這張照片很快就在越南網路上瘋傳，引起一陣熱議，網友們大致分為兩派，一派人認為這條魚被犧牲十分可憐，妻子不應該將丈夫的錯誤遷怒到無辜的魚身上；但另一派人則力挺妻子，直言：「魚死了可以再買，但孩子們上下學途中如果迷路了，甚至是更壞的情況，被綁架了，那一生都將為此後悔不已」。