有些動物園為了吸引遊客，會以不人道的方式訓練動物。PETA亞洲善待動物組織先前暗訪泰國北欖鱷魚湖動物園，發現園區內的動物不僅遭到囚禁，甚至還會被迫進行表演，不人道的對待使動物們出現異常舉動，其中有黑熊會用爪子不斷推牆，還有大象也出現用頭撞地板等行為。

泰國北欖鱷魚湖動物園的黑熊疑似因壓抑，導致出現不斷推牆的行為，而大象則是會用頭去撞地板，一旁的訓練員發現後也未阻止。(影片來源/youtube/PETA Asia)

PETA亞洲善待動物組織日前潛入泰國北欖鱷魚湖動物園(Samutprakan Crocodile Farm and Zoo)拍攝，發現園區內的動物遭虐待，由於牠們長期被逼迫表演，因此紛紛患上「動物園精神病」，影片中可見，黑熊因壓抑而出現反常行為，不斷地用前肢推牆，導致牆上的彩色壁畫都被磨光。

不僅如此，大象還被動物園人員強迫用後腿站立，並用尖刺讓大象聽話，牠們期間甚至出現用頭撞地板的行為，就連鱷魚也被訓練表演，逼迫牠們不能合嘴，好讓訓練員將頭放進鱷魚嘴裡，PETA人員也注意到，年幼的黑猩猩無精打采，甚至露出沮喪的表情，類似宛如馬戲團的表演，使動物非常痛苦。

PETA亞洲善待動物組織表示，為了遏止動物園虐待動物的行為，他們也號召10萬愛心人士發聲，並說服亞洲最大旅行社攜程網(Ctrip)停售該動物園門票，而泰國飛象旅行社也因此停止與該園的合作，不過受到疫情影響，動物園也因此盈利大幅減少。