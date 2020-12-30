美國明尼蘇達州一名攝影師，日前透過空拍機至郊外取景，原本想要拍日出，豈料意外拍到3隻野生山貓，由於牠們從未看過空拍機，因此便好奇的靠近駐足，甚至還擺好姿勢乖乖被拍，由於模樣非常可愛，也讓不少網友驚呼「捕獲野生網美」。

攝影師麥可(Mike Mayou)這5年來，一直用空拍機尋找拍攝場地，用來捕捉絕美的風景，日前他至聖路易斯河(St. Louis River)取景，原本想拍攝冰河上的日出，豈料由於當天雲層過厚，因此拍攝效果並不佳，正當他打算放棄時，突然發現遠處有動靜。

麥可透過空拍機發現，遠處站著3隻野生山貓(bobcats)，結伴出來探險，當時欲穿越河面時，發現麥可的空拍機，由於牠們從未看過，因此對空拍機產生興趣，站在原地凝視著它，好像在說「這是什麼怪鳥？」，但當空拍機靠近時，3隻山貓便感到不安，甚至會跳上一旁倒地的枯樹，麥可便會將雙方距離拉開。

山貓並排到枯木上，形成一隻山貓擁有「3顆頭」的錯覺畫面。(圖翻攝自臉書/Mike Mayou)

麥可提到，這奇遇非常難得，因為山貓是公認的獨行俠，想要發現牠們，可說是比登天還難，沒想到能一次看到3隻一起活動的山貓，憶述「山貓發現空拍機接近時，牠們並未感到不自在，一般親眼看到山貓已經很困難了，沒想到可用空拍機這種特別的方式，讓我與牠們近距離接觸」。

期間山貓不只安心的坐在冰河上，任由空拍機拍攝，甚至還並排到枯木上，形成一隻山貓擁有「3顆頭」的錯覺畫面，而為了不打擾到牠們，麥可拍了幾分鐘後就匆匆離開，也未曝光發現山貓的準確位置，表示「我們都知道，空飛機仍有可能嚇到野生動物，由於是體積較大的動物，我會與牠們保持適當距離，假若期間動物行為有變化，這就代表空拍機靠太近了」。