台灣近日受到今年首波寒流影響，導致各地氣溫驟降，而動物不像人類會準備禦寒衣物，牠們又該如何禦寒呢？臺北市立動物園今日就分享，為動物們準備的禦寒方式，不只有地熱、暖氣及照燈，還有麻布袋、乾草、薑粉及薑湯等，外用內服應有盡有，幫所有怕冷的動物度過寒冬。

為了動物們的健康，臺北市立動物園每年都會提早準備禦寒措施，因此在冬天來臨前，照養團隊會逐一增加部分動物們每天食物量，其中像是食肉目的大型貓科動物，增加量相較於夏季平均多約50%，而食量較小的動物，由於無法在短時間內增食，因此則改提供熱量較高的食材，讓動物能儲存脂肪過冬。

巨猿科動物還會拿麻布袋，用來蓋在身上抵禦寒風。(圖/臺北市立動物園 提供)

除了增加食物外，動物們也有自己的保暖方法，靈長類動物發現氣溫下降時，牠們會「放下歧見」，並用相互擁抱的方式取暖；巨猿科動物還會拿麻布袋，用來蓋在身上抵禦寒風，甚至會坐在暖器的出風口附近；而較怕冷的黑猩猩早上要外出活動前，就會喝點保育員準備的薑茶暖身；牛科動物則會自己找背風處躲避寒風吹襲。

河馬和鱷魚則選擇溫度相對較高的水底避寒；無尾熊背部的皮毛較厚，因此冷的時候，牠們會將自己捲縮起來，避免熱度流失。而園區內本身有設計保暖環境，並考量動物的生態習性，保育員會適時開啟戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物自行選擇要回內舍避寒，還是在戶外活動，例如金剛猩猩「迪亞哥」一家、紅毛猩猩或伊蘭羚羊，除了用餐時短暫待在戶外，多數時間則回室內避寒。

無尾熊背部的皮毛較厚，冷時會將自己捲縮起來，避免熱度流失。(圖/臺北市立動物園 提供)

隨著氣溫越來越低，對於大貓熊「團團」、「圓圓」、「圓仔」及「圓寶」一家來說，近日的冷空氣牠們完全不怕，而生活於亞南極的國王企鵝，由於身上有渾厚重疊的油性皮毛，不僅能防水還可隔絕冷空氣，禦寒效果絕佳，必須生活在恆溫（攝氏8-10度）的室內環境裡，寒流對牠們毫無影響。