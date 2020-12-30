有些人喜歡飼養博美犬，就是看中牠們嬌小又可愛，但有人竟因博美狗長得太大隻，選擇狠心棄養。美國繁殖場裡一隻咖啡色博美犬，被繁殖業者養了5個月後，發現牠體型異常的大隻，認為牠賣不出去，因此狠心拋棄在路邊，之後被發現後送往收容所，幸運遇到如今的主人，讓牠翻身成為網紅。

Bertram原本在繁殖場出生，5個月後繁殖業者發現，牠的體型長得太大隻，賣相恐怕不佳，便將牠丟棄在街頭自生自滅，成為流浪狗的Bertram，被送進奧克拉荷馬州(Oklahoma)的收容所，直到紐約藝術家凱西(Kathy Grayson)在「petfinder」網站上看到牠，馬上被Bertram可愛模樣所吸引。

凱西表示，「當我看到牠的照片時，牠可愛的小臉搭配藍色頭巾，迷茫的眼神，好像在用表情跟我對話，那時我就知道是牠了」，便決定領養Bertram，之後至收容所接狗時，工作人員都非常不捨，也看得出Bertram受到大家的喜愛，凱西之後還為愛犬創立IG帳戶。

由於Bertram外型長得有點像熊，因此凱西還將她打扮成英國兒童文學中的虛構角色「柏靈頓熊(Paddington Bear)」，意外獲得關注，如今擁有44萬粉絲。凱西也會帶Bertram至畫廊上班，當民眾來參觀時，都會主動與Bertram合照，甚至送禮物給牠，凱西也希望分享愛犬的故事，給予民眾正面的力量。