古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，而將士們行軍打仗往往拿著性命拚博，稍有差池小命就不保。因此在上戰場前，皇帝會讓將士們回家辦一件害羞事，讓他們能更賣力打仗。
俗話說「不孝有三無後為大」，因此皇帝通常會讓將領在出征前回家享受天倫之樂，除了替家中父母盡孝，最主要目的就是延續香火傳宗接代，畢竟這一去能不能活著回來，誰也無法保證。
為了提高留下子嗣的機率，這些將領若是妻妾眾多，都會想辦法雨露均霑，並且身旁還有通房丫頭一同服侍。如此一來，一旦妻子有孕，不僅能對家中長輩有個交代，也給自己多一絲念想和希望，即便自己以身殉國，也能毫無遺憾的投入戰事之中，拚命保護自己的家園。
除此之外，這些將士在打仗前還會先聚在一起大吃大喝，犒勞一下自己，順便壯膽，有些比較講究的朝代則會舉行祭祀或是祈福活動，保佑將士平安歸來。
文章來源：sina
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