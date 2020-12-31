不愛牠也請不要傷害牠！俄羅斯一處垃圾處理場日前發現一隻賓士貓被人裝進垃圾袋裡遺棄，所幸工人及時發現，才讓這隻可憐的貓咪幸運逃過被輾死的命運。驚險影片曝光後，貓咪立刻爆紅，如今牠搖身一變，被任命為當地政府「自然暨循環經濟部」的副部長。

工人在運輸帶上發現詭異的白色塑膠袋，立刻撿起並割開，沒想到裡面竟裝著一隻賓士貓。(影片來源/YouTube/RT)

根據外媒報導，這間垃圾處理場位於烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk），事發當時米哈伊爾（Mikhail Tukash）和同事們正在輾碎機前的運輸帶旁工作，途中他注意到一個白色塑膠袋有些不對勁，立刻將它拿起，並割開檢查內容物，沒想到卻從中抱出一隻賓士貓。

從監視器畫面中可以看見，當時貓咪的袋子距離輾壓機非常近，若不是米哈伊爾發現，這隻貓咪很可能早就一命嗚呼，而他也因為救下一條生命受到當地政府表揚。

Rescued from waste sorting plant, cat in Russia gets honorary title in ministry https://t.co/p4Cw2uU49w — Latest News Tripura (@sachwlang09) December 26, 2020

米哈伊爾透露，貓咪非常乖巧，只是用自己的大眼睛盯著他看，過程中都沒有掙扎亂動。賓士貓經過檢查後，獸醫指出牠的身上沒有傷痕，而且非常健康，原先應該是家養寵物，目前已經幫牠做了跳蚤治療，未來還會安排讓牠接種疫苗。

驚險畫面曝光後，貓咪立刻在網路上爆紅，每個人都相當關心牠的後續情況，目前賓士貓已經被烏里揚諾夫斯克州政府領養，並給予牠「自然暨循環經濟部副部長」的非正式頭銜，而賓士貓的命名活動也正如火如荼地展開中。