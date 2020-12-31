弘晝是清朝雍正的第5個兒子，也是乾隆的弟弟，被封為和親王，他生性暴躁任性、喜歡喝酒，而且在世時常常會替自己舉辦喪事，因此又被稱作「荒唐王爺」，不過這些行為在歷史學家的眼裡看來，卻是非常聰明的「明哲保身」之技。

弘晝雖然做事荒誕，但卻備受哥哥寵愛，乾隆即位後，就將父皇的舊邸和財物都賜給他，兄弟倆感情十分融洽。某次乾隆正在監考八旗子弟，到了中午時弘晝請他退朝用膳，不過乾隆沒有應允，弘晝氣得說：「皇上難道以為臣給了這些士子錢財，請托他們辦事嗎？」，隔天覺得不妥親自去道歉，乾隆雖然告誡他要謹言慎行，卻也因為弘晝的兄弟友愛之心而選擇原諒。

不過弘晝卻仗恃著哥哥的威勢和寵愛，更加傲慢任性且放縱。某次上朝，弘晝和軍機大臣訥親起了爭執，他竟當著眾人的面前動手毆打對方，乾隆當時雖目睹一切，卻沒有怪罪，也未出聲制止，從此以後再也沒人敢招惹弘晝。

此外，弘晝還有一個特殊愛好，就是喜歡替自己辦喪禮，他認為：「人沒有百年不死的」，因此並不忌諱，弘晝還曾親自指揮過喪禮儀式，他坐在庭院中間，看著府裡的人哭泣哀悼，為此開心不已。

在大眾的眼哩，弘晝或許是行事放縱荒誕的奇怪王爺，但歷史學家卻認為弘晝其實是在藉由這些行為，向乾隆表明自己無意爭權奪利，「假裝荒唐」其實也只是韜光養晦、自污保命，弘晝的代表作《金樽吟》：「世事無常耽金樽，杯杯臺郎醉紅塵。人生難得一知己，推盃換盞話古今」，就是在寫他無心帝位，只想把酒言歡、及時行樂的心境。