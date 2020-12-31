在台灣舉凡婚喪喜慶，都可以透過「辦桌」方式進行，對在地文化有著獨具的象徵性，不過日前就有辦桌人員透露，外界認為他們經常可以藉由工作之便，辦桌吃好料，讓他十分無奈，直言「有時候忙碌到，只能去吃菜尾填飽肚子」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》PO文指出，外界皆有迷思，認為辦桌人員休息吃便飯時，都能辦一桌好料飽餐一頓，然而事實卻不是如此，「有時候忙碌到結束也只能去吃菜尾填飽肚子」，至於「吃菜尾很噁心嗎？」他坦言，若是宴客主人不留剩下的菜色，基於「能不浪費就不浪費」和「感恩惜福」的原則，通常會將菜尾分食給街友和社會弱勢。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「超愛菜尾」、「菜尾超好吃，現在我一直在找道地賣菜尾的」、「菜尾最讚了，內行的才懂吃」、「辦桌的精華就是菜尾啦！」、「小時候村莊有人辦桌的話，主人都會把客人吃剩的菜尾集中，然後是一桶一桶讓有需要的人自取，常常是供不應求，一點都不浪費」、「我超愛包菜尾的，但如果真的主人家不留，能分送給需要的人最棒了，至少飽餐一頓」。

不過也有人認為衛生堪慮，「我真的無法吃菜尾，很多沒水準的都用筷子下去攪，去吃辦桌的時候除非我們都自己人一桌，我才會打包」、「不是不好吃，是有些人不用公筷母匙，有衛生問題，不在自己視線內的千萬不要」、「現在疫情關係，我也會建議先別吃了，就怕有偷偷跑出來的來湊熱鬧」。